Başkale'de kar yağışı etkili oldu - VAN - Son Dakika

Başkale'de kar yağışı etkili oldu - VAN
6 saat önce
Gece etkili olan kar yağışı Gündüz etkili olan kar yağışı Kar altında caddede yürüyen vatandaşlarVAN - Başkale ilçesinde, kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.
Gece etkili olan kar yağışı
Gündüz etkili olan kar yağışı
Kar altında caddede yürüyen vatandaşlar
VAN - Başkale ilçesinde, kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 02:37 Kaynak: AA
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