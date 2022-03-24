Başkale'de kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi - Son Dakika
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Başkale'de kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi

24.03.2022 11:55
Başkale'de kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi

Van'ın Başkale ilçesinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar nedeniyle bugün eğitime ara verildi.

Van'ın Başkale ilçesinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar nedeniyle bugün eğitime ara verildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçede olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürmesi nedeniyle eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

Belediye karla mücadele ekipleri de kapanan mahalle yollarının açılması için çalışma başlattı.

Ekipler, cadde ve kaldırımlarda biriken karları da temizleyerek tuzlama yaptı.

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Başkale, Van, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Başkale'de kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi - Son Dakika


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