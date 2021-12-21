Başkale'de kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi - Son Dakika

Van'ın Başkale ilçesinde geceden bu yana etkisini sürdüren kar yaşamı olumsuz etkiledi.
Olumsuz hava koşullarından bugün eğitime öğretime ara verilen ilçede, kapanan 70 yerleşim yerinin yolunun ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı.
Başkale Belediyesi karla mücadele ekipleri, vatandaşların mağdur olmaması için ilçe merkezinde ana arterlerde kar küreme, temizleme ve tuzlama çalışması yürüttü.
Esnaf da iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.???????
Kaynak: AA
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