Başkale'de Kardan Kapanan Yollar İçin Yoğun Çalışma
1 saat önce
VAN ve çevresinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi.
VAN ve çevresinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Başkale
ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 80 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapanırken karla mücadele ekipleri, kalınlığı yaklaşık 1 metreyi bulan karlı yolları açmak için yoğun bir çaba harcıyor. Van
ve çevresinde 2 gündür etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, kırsal bölgelerde ise yolların kapanmasına neden oldu. En yoğun kar yağışı ise kent merkezine yaklaşık 110 kilometre uzaklıkta bulunan Başkale ilçesinde meydana geldi. 80 mahalle ve mezranın yolunun kapanmasına neden olan kar yağışının ardından Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Onarım Daire Başkanlığı'na bağlı Başkale Şubesi ekipleri yoğun bir çalışma başlattı. Ekipler, kar kalınlığının yer yer 1 metreyi bulduğu yollarda yoğun bir çalışma yürütüyor. Başkale'deki yol açma çalışmaları sürerken, meteoroloji yetkilileri bölgedeki kar yağışının aralıklarla süreceğini söyledi. - Van
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 11:47 Kaynak: DHA
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