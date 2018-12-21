Başkale'de Karla Mücadele

Başkale Belediyesi karla mücadele ekipleri, ilçedeki cadde ve sokaklarda kar kürüme ve tuzlama çalışması yaptı.

Başkale Belediyesi karla mücadele ekipleri, ilçedeki cadde ve sokaklarda kar kürüme ve tuzlama çalışması yaptı.



İlçede iki gündür aralıklarla yağan kar, hayatı olumsuz yönde etkilerken, karla mücadele çalışmaları da aralıksız devam ediyor.



Belediye ekipleri, ilçe merkezi ve kırsaldaki yerleşim yerlerinde karla mücadele çalışması yürütüyor.



Vatandaşların yoğun kullandığı güzergahlardaki kar yığınlarını temizleyen ekipler, okulların bahçelerinde de kar temizleme çalışması yürüttü.

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