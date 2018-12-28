Son Dakika Haberleri: Başkale'de Karla Mücadele

Başkale'de Karla Mücadele

1 saat önce

Van'ın Başkale ilçesinde dün etkili olan kar yağışı sonrası belediye ekipleri temizleme çalışması yaptı.

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Van'ın Başkale ilçesinde dün etkili olan kar yağışı sonrası belediye ekipleri temizleme çalışması yaptı.

Belediye ekipleri, yağış sonrası kar küreme ve tuzlama çalışmalarını ilçenin birçok noktasında sürdürüyor.

Eğitime bugün ara verilen ilçede, karla mücadele ekipleri, yolu kardan kapanan mahallelerde de çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 05:40 Kaynak: AA

Van, Başkale, Güncel
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