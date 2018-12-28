Başkale'de Karla Mücadele
1 saat önce
Van'ın Başkale ilçesinde dün etkili olan kar yağışı sonrası belediye ekipleri temizleme çalışması yaptı.
Van
'ın Başkale
ilçesinde dün etkili olan kar yağışı sonrası belediye ekipleri temizleme çalışması yaptı.
Belediye ekipleri, yağış sonrası kar küreme ve tuzlama çalışmalarını ilçenin birçok noktasında sürdürüyor.
Eğitime bugün ara verilen ilçede, karla mücadele ekipleri, yolu kardan kapanan mahallelerde de çalışma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 05:40 Kaynak: AA
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