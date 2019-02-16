Başkale'de Karla Mücadele Çalışması
1 saat önce
VAN'ın Başkale ilçesinde kar nedeniyle kapanan mahalle ve mezra yollarının açılması için çalışma başlatıldı.
VAN'ın Başkale
ilçesinde kar nedeniyle kapanan mahalle ve mezra yollarının açılması için çalışma başlatıldı. İlçe merkezindeki kar temizliği de devam ediyor. Van
kent merkezine yaklaşyık 110 kilometre uzaklıktaki Başkale ilçesinde 2 gün boyunca etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle birçok yerleşim yerinin yolu kapandı. Yağışın durmasının ardından karla mücadele çalışması başlatıldı. Kar
kalınlığının 1 metreyi bulrduğu ilçe merkezinde belediyeye ait karla mücadele ekipleri, cadde ve sokaklarda temizlenen karları kamyonlara yükleyerek ilçe dışına çıkartıyor.Kapalı olan mahalle ve mezra yollarının açılması için de çalışmar sürüyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 11:43 Kaynak: DHA
Şehit Nişanlısının "Acı Çekiyorum" Deyip Kazandığı Tazminata Aileden Tepki: Oğlumu Tekrar Şehit Verdim
Havalimanlarındaki Güvenlik Kontrol Noktalarında, Aranmalara Engel Olanlara 2 Bin 832 TL Ceza Kesilecek
İstanbul, Ankara ve Bursa'nın Ardından Balıkesir'de de Tanzim Satış Başladı
Yargıtay, Türkiye'nin İlk Yerli Otomobili "Devrim" ile İlgili Kararını Verdi