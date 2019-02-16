Son Dakika Haberleri: Başkale'de Karla Mücadele Çalışması

Başkale'de Karla Mücadele Çalışması

1 saat önce

VAN'ın Başkale ilçesinde kar nedeniyle kapanan mahalle ve mezra yollarının açılması için çalışma başlatıldı.

Başkale'de Karla Mücadele Çalışması, System.String[]
VAN'ın Başkale ilçesinde kar nedeniyle kapanan mahalle ve mezra yollarının açılması için çalışma başlatıldı. İlçe merkezindeki kar temizliği de devam ediyor.

Van kent merkezine yaklaşyık 110 kilometre uzaklıktaki Başkale ilçesinde 2 gün boyunca etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle birçok yerleşim yerinin yolu kapandı. Yağışın durmasının ardından karla mücadele çalışması başlatıldı. Kar kalınlığının 1 metreyi bulrduğu ilçe merkezinde belediyeye ait karla mücadele ekipleri, cadde ve sokaklarda temizlenen karları kamyonlara yükleyerek ilçe dışına çıkartıyor.Kapalı olan mahalle ve mezra yollarının açılması için de çalışmar sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 11:43 Kaynak: DHA

Van, Kar, Başkale, Güncel
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