Son Dakika Haberleri: Başkale'de Karla Mücadele Çalışması

Başkale'de Karla Mücadele Çalışması

37 dakika önce

VAN (İHA) – Van'ın Başkale ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından yol açma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Başkale'de Karla Mücadele Çalışması, System.String[]
VAN (İHA) – Van'ın Başkale ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından yol açma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

İlçede günlerdir süren dondurucu soğukların ardından tekrar kar yağışı başladı. Dün akşam saatlerinde etkisini gösteren yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkilerken ulaşımda da aksamalara neden oldu. Aralıklı devam eden kar yağışı nedeniyle ilçeye bağlı kırsal mahallelerde amansız bir mücadele yürüten karla mücadele ekipleri, kapanan yollar için başta çarşı merkezi olmak üzere birçok mahallede çalışma başlattı.

Başkale-Van karayolu üzerindeki Güzeldere geçidinde ulaşım güçlükle sağlanırken, kar yağışının perşembe gününe kadar sürmesi bekleniyor. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 09:47 Kaynak: İHA

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