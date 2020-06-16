Başkale'de kilitli parke taşı döşeme çalışması başlatıldı - Son Dakika

Başkale Belediyesi, kırsaldaki mahallelerin yollarında kilitli parke taşı döşeme çalışması başlattı.

Başkale Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Budak, Oğulveren, Çakırdoğan ve German mahallelerine daha sağlıklı ulaşım sağlanması için yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Mahallelere ulaşımın sağlandığı yollarda alt yapı çalışmalarını tamamlayan belediye ekipleri, ihalesi yapılan yolları yaklaşık 30 bin metrekarelik kilitli parkeyle yenileyecek.

Çalışmadan duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri, belediye ekiplerine teşekkür etti.