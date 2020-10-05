Kaymakam Solak sürücü belgesi bilgilerini kimlik kartına yükletti - Son Dakika

Van'ın Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım, "Hayat Kimliğinle Kolay" projesi kapsamda sürücü belgesi bilgilerinin kimlik kartına yüklenmesi işlemini yaptırdı.

Solak, ehliyet bilgilerinin çipli kimlik kartlarına yüklenmesi işlemlerinin yapıldığı İl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğünü ziyaret etti.

Burada ehliyet bilgilerini kimlik kartına yükleten Solak, Müdür Şükrü Güler'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Solak, uygulamanın hayırlı olması temennisinde bulunarak, yığılma olmaması için randevu sistemi ve HES kodu uygulaması ile vatandaşların içeri alındığını söyledi.

İşlemlerden önce memur ve vatandaşların gerekli önlemleri aldığını belirten Solak, "Bu uygulama vatandaşlarımız için kolaylık oldu. Burada bir dakika gibi kısa sürede kimlik ile ehliyet kartları birleştiriliyor. Vatandaşlarımızı pandemi kurallarına uymaları konusunda uyarıyoruz. Sağlığımız için biraz daha duyarlı olalım." diye konuştu.

Vatandaşlardan Talat Bayer ise işleminin kısa sürede yapıldığını belirterek uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.