Başkale'de KOAH hastası 5 saatlik çalışmayla hastaneye ulaştırıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkale'de KOAH hastası 5 saatlik çalışmayla hastaneye ulaştırıldı - Son Dakika

Başkale'de KOAH hastası 5 saatlik çalışmayla hastaneye ulaştırıldı

6 saat önce

Van'ın Başkale ilçesinde yolu kar ve tipiden kapanan mahallede rahatsızlanan 80 yaşındaki akciğer hastası Zine Atalay, ekiplerin 5 saatlik çalışması sonucu hastaneye kaldırıldı.

Van'ın Başkale ilçesinde yolu kar ve tipiden kapanan mahallede rahatsızlanan 80 yaşındaki akciğer hastası Zine Atalay, ekiplerin 5 saatlik çalışması sonucu hastaneye kaldırıldı.

İlçeye 30 kilometre mesafedeki Koçdağı Mahallesi'nde rahatsızlanan Kronik Obstrüktif Akciğer Hastası (KOAH) Atalay'ı, yakınları yolun kar ve tipiden kapanması nedeniyle hastaneye götüremedi.

Yakınlarının yardım istemesi üzerine bölgeye yönlendirilen belediyeye bağlı karla mücadele ekipleri, uzun uğraşlar sonucu yolu açarak mahalleye ulaştı.

Ekiplerin 5 saatlik çalışmasının ardından 112 Acil Servis ekiplerince evden alınan Atalay, hastaneye ulaştırıldı.

Atalay'ın oğlu Ferhat Atalay, kendilerine yardımcı olan ekiplere teşekkür ederek, "Zor durumdaydık. Allah razı olsun devletten, belediyemizden. Gelip yolumuzu açtılar, hastamızı hastaneye götürüyorlar. Bu zor günümüzde bizi zor durumda bırakmadılar." dedi.

Başkale'de KOAH hastası 5 saatlik çalışmayla hastaneye ulaştırıldı

Başkale, KOAH, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 05:37 Kaynak: AA
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