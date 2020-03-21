Başkale'de koronavirüs önlemleri - Son Dakika

Başkale'de koronavirüs önlemleri
6 saat önce
Van'ın Başkale ilçesinde koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında başlatılan çalışmalar devam ediyor.
Van'ın Başkale ilçesinde koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında başlatılan çalışmalar devam ediyor.
Zabıta ekipleri, market ve manavlarda fiyat denetimi yaptı.
İş yerlerindeki hijyen kurallarını da denetleyen ekipler, açıkta ürün satan işletme sahiplerini uyardı.
Zabıta Müdürü Halit Aşan, yaptığı açıklamada, ülke olarak zor bir süreçten geçildiğini belirterek, "Tüm esnafın çok duyarlı olması gerek. Gerekli önlemlerin alınması lazım. İş yeri sahiplerinin bu süreçte çok dikkatli olmasını istiyoruz." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 03:48 Kaynak: AA
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