Başkale'de koronavirüs önlemleri - Son Dakika
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Başkale'de koronavirüs önlemleri

6 saat önce

Van'ın Başkale ilçesinde koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Başkale'de koronavirüs önlemleri, System.String[]

Van'ın Başkale ilçesinde koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Zabıta ekipleri, market ve manavlarda fiyat denetimi yaptı.

İş yerlerindeki hijyen kurallarını da denetleyen ekipler, açıkta ürün satan işletme sahiplerini uyardı.

Zabıta Müdürü Halit Aşan, yaptığı açıklamada, ülke olarak zor bir süreçten geçildiğini belirterek, "Tüm esnafın çok duyarlı olması gerek. Gerekli önlemlerin alınması lazım. İş yeri sahiplerinin bu süreçte çok dikkatli olmasını istiyoruz." dedi.

Başkale, Zabıta, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 03:48 Kaynak: AA

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