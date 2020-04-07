Başkale'de koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında oluşturulan yol kontrol noktasındaki denetimlere katıldı.

Başkale Jandarma Komutanı Volkan Kocatürk ile Çamlık ve Bebleşin jandarma kontrol noktasını ziyaret eden Solak, önlemler hakkında bilgi aldı, sürücü ve yolcuları zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları yönünde uyardı.

Solak, ardından Emniyet Müdürü Adil Metin ile ilçe girişindeki polis kontrol noktasına geçerek denetimlerde bulundu.

Sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulunarak sürücü ve yolcuların evraklarını kontrol eden jandarma ve polis ekipleri, sürücü ve yolcuların ateşini ölçüp maske dağıttı.