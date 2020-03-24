Başkale'de, koronavirüse karşı dezenfeksiyon çalışması - Son Dakika

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Başkale'de, koronavirüse karşı dezenfeksiyon çalışması
6 saat önce
TÜRKİYE'de koronavirüsün yayılmasını engellemek için sıkı tedbirler uygulanırken, Van'ın Başkale ilçesinde de belediye ekipleri caddeleri yıkayarak dezenfekte ediyor.
TÜRKİYE'de koronavirüsün yayılmasını engellemek için sıkı tedbirler uygulanırken, Van'ın Başkale ilçesinde de belediye ekipleri caddeleri yıkayarak dezenfekte ediyor.
Dünyayı sarsan Türkiye'de de ölümlere neden olan koronavirüse karşı tüm kurumlar gerekli tedbirleri almaya başladı. Bu kapsamda Van'ın Başkale Belediyesi, ilçedeki caddeleri yıkayıp dezenfekte etti. Ekipler kamu kurumları, taksi durakları, toplu taşıma araçları, ATM'lerin yanısıra akşam saatlerinde de ara parkları ve sokakları dezenfekte ederek temizliyor.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 01:55 Kaynak: DHA
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