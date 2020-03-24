Başkale'de koronavirüsle mücadele çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Başkale'de koronavirüsle mücadele çalışmaları sürüyor

6 saat önce

Başkale Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Başkale'de koronavirüsle mücadele çalışmaları sürüyor, System.String[]

Başkale Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Ana cadde ve sokakları ve kaldırımları yıkayan belediye ekipleri, virüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla belirlenen alanlarda ilaçlama çalışması yapıyor.

Ekipler, kamu kurumlarını, taksi duraklarını, toplu taşıma araçlarını, bankamatikleri ve halkın yoğun kullandığı alanları sürekli dezenfekte ediyor.

Başkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 04:40 Kaynak: AA

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