Başkale'de koronavirüsle mücadele çalışmaları sürüyor - Son Dakika

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Başkale'de koronavirüsle mücadele çalışmaları sürüyor
6 saat önce
Başkale Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.
Başkale Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.
Ana cadde ve sokakları ve kaldırımları yıkayan belediye ekipleri, virüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla belirlenen alanlarda ilaçlama çalışması yapıyor.
Ekipler, kamu kurumlarını, taksi duraklarını, toplu taşıma araçlarını, bankamatikleri ve halkın yoğun kullandığı alanları sürekli dezenfekte ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 08:42 Kaynak: AA
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