Başkale'de Kovid-19 denetimi yapıldı - Son Dakika

Başkale ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın 81 ile gönderdiği genelge doğrultusunda Başkale ilçesinde Kaymakam Asım Solak'ın katılımıyla sosyal mesafe, maske ve hijyen kuralları denetimi gerçekleştirildi.

İlçe merkezindeki iş yerleri ve kamu kurumlarını denetleyen Kaymakam Solak ve beraberindeki İlçe Jandarma Komutanı Bahadır Helli, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Trak ve İlçe Sağlık Müdürü Ümit Söylemez, vatandaşlara maske, sosyal mesafe ve temizlik konusunda uyarılarda bulundu.

Solak, esnaf ve vatandaşları daha dikkatli olmaları, koronavirüsle mücadele konusunda kurallara riayet etmeleri konusunda uyardı.