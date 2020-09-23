Başkale'de Kovid-19 denetimleri yapıldı - Son Dakika

Solak, esnaf ve vatandaşlara maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak , Emniyet Müdürü Süleyman Trak, İlçe Jandarma Komutanı Bahadır Helli, Sağlık Müdür Vekili Hakan Gelincik ve kurum amirleri, iş yerlerinde denetlemelerde bulundu.

Taksim'de genç kadını takip ederek taciz eden şüpheli hakkında 13 yıla kadar hapis istendi