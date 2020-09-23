Başkale'de Kovid-19 denetimleri yapıldı - Son Dakika

Van'ın Başkale ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında denetim yapıldı.
İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, Emniyet Müdürü Süleyman Trak, İlçe Jandarma Komutanı Bahadır Helli, Sağlık Müdür Vekili Hakan Gelincik ve kurum amirleri, iş yerlerinde denetlemelerde bulundu.
Solak, esnaf ve vatandaşlara maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 15:15 - Kaynak: AA
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