Başkale'de Kovid-19 tedbirleri denetimi - Son Dakika

Başkale ilçesinde, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi kapsamında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetimi gerçekleştirildi.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak'ın da katılımıyla 40 personelle ilçe merkezinde maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı denetlendi.

"Sağlık için, hepimiz için" sloganıyla toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, restoranlar, kafeteryalar ve açık alanlarda denetimler gerçekleştirildi.

Denetimlerde Solak, maske takmayanları uyararak, esnafa hijyen, maske ve sosyal mesafe kuralları konusunda hatırlatmalarda bulundu.

Solak, "Personelimizle sahaya çıkıp denetim gerçekleştirdik. Esnafımızı ziyaret ediyoruz. Pandemi kurallarına uymak zorundayız. Allah'ın izniyle Türkiye olarak bu hastalığı atlatacağız." dedi.