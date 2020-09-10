Başkale'de Kovid-19 tedbirleri denetimi - Son Dakika

Van'ın Başkale ilçesinde, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik denetim yapıldı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Trak, İlçe Sağlık Müdürü Ümit Söylemez ve Başkale Belediyesi Zabıta Müdürü Halit Aşan ile denetime katıldı.

Kent merkezindeki iş yerlerini gezen Solak ve beraberindekiler, maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda vatandaşları kuralları uymaları için uyardı.