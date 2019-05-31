Başkale'de Kuran kursu
1 saat önce
Başkale ilçesinde Kuran kursu düzenlendi.
Başkale
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 01:51 Kaynak: AA
ilçesinde Kuran
kursu düzenlendi. Müftülük
tarafından düzenlenen kursta 4-6 yaş grubu öğrenciler eğitim aldı.
Kursun sonunda öğrencilere karneleri verildi.
Müftü İsmail Aydın
, yaptığı açıklamada, minik öğrencileri Kuran ile buluşturmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.
Çocukların erken yaşta dini eğitim almalarının çok yararlı olduğunu ifade eden Aydın, "Çocuklarımızın isteyerek ve severek dinimizi ve Kuran'ı öğreniyor olması bizleri çok mutlu ediyor." dedi.
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