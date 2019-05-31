Son Dakika Haberleri: Başkale'de Kuran kursu
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Başkale'de Kuran kursu

1 saat önce

Başkale ilçesinde Kuran kursu düzenlendi.

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Başkale ilçesinde Kuran kursu düzenlendi.
Müftülük tarafından düzenlenen kursta 4-6 yaş grubu öğrenciler eğitim aldı.
Kursun sonunda öğrencilere karneleri verildi.
Müftü İsmail Aydın, yaptığı açıklamada, minik öğrencileri Kuran ile buluşturmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.
Çocukların erken yaşta dini eğitim almalarının çok yararlı olduğunu ifade eden Aydın, "Çocuklarımızın isteyerek ve severek dinimizi ve Kuran'ı öğreniyor olması bizleri çok mutlu ediyor." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 01:51 Kaynak: AA
Aydın, Müftülük, Başkale, Kuran-ı Kerim, Güncel
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