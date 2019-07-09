Son Dakika Haberleri: Başkale'de madde bağımlılığı ile mücadele
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Başkale'de madde bağımlılığı ile mücadele

1 saat önce

Başkale Belediyesince, madde bağımlılığı ile mücadele çalışmaları kapsamında, uyuşturucu, alkol ve maddelerin zararlarının anlatıldığı broşürler dağıtıldı.

Başkale'de madde bağımlılığı ile mücadele, System.String[]
Başkale Belediyesince, madde bağımlılığı ile mücadele çalışmaları kapsamında, uyuşturucu, alkol ve maddelerin zararlarının anlatıldığı broşürler dağıtıldı.
Belediye başkan yardımcısı Mehmet Ali Bora, belediye meclis üyeleri ile zabıta ekipleri, ilçe merkezindeki kahvehane ve esnafı dolaşarak broşür dağıttı.
İş yerlerinin camına "uyuşturucuya hayır" afişleri asan Bora ile beraberindekiler, vatandaşları da bilgilendirdi.
Çocukların kötü alışkanlıklardan uzak tutulması için anne ve babalarının dikkatli davranmasını isteyen Bora, "Özellikle ailelerin uyuşturucu konusunda çok hassas davranması gerekiyor. Bu konuda en fazla yük ailelerimize düşüyor. Uyuşturucuya bulaşan çocuklarımızı kısa sürede kurtarmamız ve hiç bulaşmamış çocuklarımızı da bu konuda sürekli uyarıp uzak durmasını sağlamamız gerekiyor. Belediye olarak bunun için ne gerekiyorsa yapacağız." diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 02:23 Kaynak: AA
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