Son Dakika Haberleri: Başkale'de Mahalle ve Mezra Yolları Kapandı

Başkale'de Mahalle ve Mezra Yolları Kapandı

11 dakika önce

VAN (İHA) – Van'ın Başkale ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle 29 mahalle ve 25 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Başkale'de Mahalle ve Mezra Yolları Kapandı, System.String[]
VAN (İHA) – Van'ın Başkale ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle 29 mahalle ve 25 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Başkale ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle 29 mahalle ve 25 mezra yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Onarım Daire Başkanlığı Başkale Şubesi ekipleri yoğun bir çalışma başlatırken ilçe merkezinde ise Başkale Belediyesi ekipleri çarşı merkezinde karla mücadelesini sürdürüyor. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 09:06 Kaynak: İHA

Van, Başkale, Güncel
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