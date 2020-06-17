Başkale'de mahallelerde temizlik çalışması yapıldı - Son Dakika

Van'ın Başkale ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tüm mahallelerde genel temizlik çalışması yapıldı.

Belediye ekipleri, 4 kamyon, 3 kepçe ve 4 çöp toplama aracı ile mahallelerde çöplerin alınması, sokaklara dökülen kül ve hafriyat yığınlarının temizlenmesi için çalışmaları yürüttü.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, gazetecilere yaptığı açıklamada, çalışmaların koronavirüsle mücadele ve çevre temizliği açısından önemli olduğunu söyledi.



Pandemi ile mücadelede en önemli şeyin temizlik olduğunu belirten Solak, şunları aktardı:

"Tarihinde çöp toplanmamış ve temizlik yapılmamış mahallerde temizlik yapıyoruz. Bu çalışma ile yaz aylarında koronavirüsle mücadele ediyor hem de haşere ve sivrisinek oluşumunu engellemeye çalışıyoruz. Bu yıl karların erimesiyle başlatmış olduğumuz çalışmada kırsal mahallelerde birikmiş hayvansal atık ve çöpleri temizleyerek daha sağlıklı bir yaşam alanı oluşturmayı hedefliyoruz."

Yurttepe Mahallesi sakinlerinde İzzet Tekin, temizlik çalışmalarından memnun olduklarını ifade ederek belediye ekiplerine teşekkür etti.