Başkale'de mahsur kalan vatandaşları belediye ekipleri kurtardı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkale'de mahsur kalan vatandaşları belediye ekipleri kurtardı - Son Dakika

Başkale'de mahsur kalan vatandaşları belediye ekipleri kurtardı

6 saat önce

Van'ın Başkale ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan vatandaşları belediye ekipleri kurtardı.

Van'ın Başkale ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan vatandaşları belediye ekipleri kurtardı.

Başkale'de mahsur kalan vatandaşları belediye ekipleri kurtardı

Başkale, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 11:22 Kaynak: AA
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