Başkale'de mahsur kalan vatandaşları belediye ekipleri kurtardı - Son Dakika

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Başkale'de mahsur kalan vatandaşları belediye ekipleri kurtardı
6 saat önce
Van'ın Başkale ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan vatandaşları belediye ekipleri kurtardı.
Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 11:22 Kaynak: AA
Van'ın Başkale ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan vatandaşları belediye ekipleri kurtardı.
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