Başkale'de marketlere yönelik fahiş fiyat denetimi - Son Dakika

Van'ın Çatak ilçesinde Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan ve zabıta ekipleri, marketlerde fahiş fiyat artışına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Başkan Şeylan'ın da katıldığı denetimlerde, zincir market şubeleri ve yerel marketlerde fiyat indirimlerinin yapıldığı belirlendi.

Ekipler, ürünlerin reyonlar ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı, iş yeri sahiplerine uyarılarda bulundu.

Şeylan, yaptığı açıklamada, halkın sağlığı, huzuru ve güvenliği için denetimlerin hassasiyetle sürdürüleceğini söyledi.

Özellikle fahiş fiyat artışı konusunda tüm esnafı duyarlı olmaya davet eden Şeylan, "Vatandaşlarımız 0530 028 10 10 numaralı whatsapp üzerinden, belediyemize ulaşarak fahiş fiyat artışı, tarih ve hijyen konusunda şikayetlerini iletebilirler." dedi.