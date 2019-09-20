Başkale'de metruk yapılar yıkılıyor
22 dakika önce
Van'ın Başkale ilçesinde metruk yapıların yıkım çalışmaları sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 01:14 Kaynak: AA
Van'ın Başkale ilçesinde metruk yapıların yıkım çalışmaları sürüyor.
Belediyenin Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamda, Barış Mahallesi'nde güvenlik açısından tehlike oluşturan yapılar iş makineleriyle yıkıldı.
Ortaya çıkan hafriyat da iş makineleriyle çöplük alanına taşındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 yıl önceki fotoğrafını yayımladı Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kapalı Maraş kullanıma açılacak Erdoğan önümüzdeki günlerde İBB Başkanı İmamoğlu ile vakıfları görüşecek ABD'de Müslüman yolcu, 'tuvalette sifonu iki kez çekti', uçuş iptal edildi