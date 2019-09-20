Son Dakika Haberleri: Başkale'de metruk yapılar yıkılıyor
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Başkale'de metruk yapılar yıkılıyor

22 dakika önce

Van'ın Başkale ilçesinde metruk yapıların yıkım çalışmaları sürüyor.

Başkale'de metruk yapılar yıkılıyor, System.String[]

Van'ın Başkale ilçesinde metruk yapıların yıkım çalışmaları sürüyor.

Belediyenin Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamda, Barış Mahallesi'nde güvenlik açısından tehlike oluşturan yapılar iş makineleriyle yıkıldı.

Ortaya çıkan hafriyat da iş makineleriyle çöplük alanına taşındı.

Fen İşleri Müdürlüğü, Barış Mahallesi, Başkale, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 01:14 Kaynak: AA
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