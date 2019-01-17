Başkale'de Minik Öğrencilerin Karne Sevinci
48 dakika önce
Başkale ilçesinde anaokulu öğrencileri karne almanın sevincini yaşadı.
Başkale
ilçesinde anaokulu öğrencileri karne almanın sevincini yaşadı.
Belediyeye bağlı Minik Eller Okul Öncesi Eğitim Yuvasındaki minik öğrencilere karneleri verildi.
Kaymakam ve Başkale Belediye Başkan Vekili Asım Solak
, eğitimlerini tamamlayan 15 öğrenciye öğretmenleri eşliğinde karnelerini verip hediye dağıttı.
Öğrenciler ise ilk kez karne almanın sevincini yaşadı.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 03:56 Kaynak: AA
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