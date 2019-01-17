Son Dakika Haberleri: Başkale'de Minik Öğrencilerin Karne Sevinci

Başkale'de Minik Öğrencilerin Karne Sevinci

48 dakika önce

Başkale ilçesinde anaokulu öğrencileri karne almanın sevincini yaşadı.

Başkale'de Minik Öğrencilerin Karne Sevinci, System.String[]
Başkale ilçesinde anaokulu öğrencileri karne almanın sevincini yaşadı.

Belediyeye bağlı Minik Eller Okul Öncesi Eğitim Yuvasındaki minik öğrencilere karneleri verildi.

Kaymakam ve Başkale Belediye Başkan Vekili Asım Solak, eğitimlerini tamamlayan 15 öğrenciye öğretmenleri eşliğinde karnelerini verip hediye dağıttı.

Öğrenciler ise ilk kez karne almanın sevincini yaşadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 03:56 Kaynak: AA

Başkale, Güncel
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