Başkale'de mühimmat ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Başkale'de mühimmat ele geçirildi

09.06.2022 10:49
Başkale'de mühimmat ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Van'ın Başkale ilçesinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Başkale ilçesi kırsalında 7 Haziran'da PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyon icra edildiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan operasyon neticesinde; 1 adet RPG-7 antitank roketatar mühimmatı, 2 adet dolu piknik tüpü ve çok sayıda yaşam malzemesi, mevzi içine gömülü vaziyette 1 adet VS-50 tip Antipersonel mayın, ele geçirilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi. - VAN

Başkale'de mühimmat ele geçirildi
Başkale'de mühimmat ele geçirildi

YORUMLAR
500
Pandemiden sonra Başkale'de ilk bilimsel toplantı gerçekleşti Pandemiden sonra Başkale'de ilk bilimsel toplantı gerçekleşti Başkale, tarihinde ilk kez kitap fuarına ev sahipliği yaptı Başkale, tarihinde ilk kez kitap fuarına ev sahipliği yaptı
Kaynak: İHA

Başkale, PKK, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Başkale'de mühimmat ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:50 Ekvador Dünya Kupası'ndan men edilebilir! Yerine gidecek takım İtalya olabilir
10:49 Ekmeği bölüşemeyen martılar birbirine girdi, kavgayı Trabzonlu vatandaşlar ayırdı
10:47 İstanbul'da kiliseyi karıştıran olay: Çocukların kapıya attığı cam şişe panik yarattı
10:45 Gram altının fiyatı 1.024 lira seviyesinden işlem görüyor!
10:30 ABD Başkanı Biden'ı megafonla protesto eden kadın polisin sert müdahalesiyle karşılaştı!
10:26 Hamilelik ve doğum videolarıyla tepki çeken Mükremin Gezgin'in TikTok hesabı kapatıldı
10:08 Çocuk doğurduğunu iddia eden trans fenomen Mükremin Gezgin sessizliğini bozdu: "Kadın cinayetleri ve çocuk katili varken gücünüz bana mı yetiyor?
10:04 Hayvanat Bahçesi'nde korku dolu saniyeler! Orangutan bacağından kilitlediği adamı rehin aldı
09:57 Dursun Özbek'ten Ali Koç'a çok sert sözler: Tek başlarına TFF'yi kendi beklentilerine göre dizayn etmek isteyenlere pabuç bırakmam
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2022 10:55:51. #1.12#
SON DAKİKA: Başkale'de mühimmat ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement