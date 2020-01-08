Başkale'de öğrenciler trafik kurallarını tiyatro oyunuyla öğreniyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkale'de öğrenciler trafik kurallarını tiyatro oyunuyla öğreniyor - Son Dakika

Başkale'de öğrenciler trafik kurallarını tiyatro oyunuyla öğreniyor

6 saat önce

Van'ın Başkale ilçesinde öğrencilere tiyatro oyunları ile trafik kuralları anlatılıyor.

Başkale'de öğrenciler trafik kurallarını tiyatro oyunuyla öğreniyor, System.String[]

Van'ın Başkale ilçesinde öğrencilere tiyatro oyunları ile trafik kuralları anlatılıyor.

Başkale Belediyesi organizesinde Kız Meslek Lisesi öğrencileri, kırsal mahallelerdeki okullarda trafik kurallarını anlatan tiyatro oyunları sahneliyor.

Bu kapsamda ilçeye 20 kilometre uzaklıktaki Erek Mahallesi İlkokulunda düzenlenen etkinliğe katılan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak'ın eşi Esra Solak, öğrencilerle yakından ilgilenerek çeşitli hediyeler verdi.

Öğrenciler, daha sonra trafik kurallarını anlatan oyunu izledi.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, öğrencileri hem eğlendirmeyi hem de trafik kurallarını öğretmeyi amaçladıklarını söyledi.

Başkale, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 12:32 Kaynak: AA
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