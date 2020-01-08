Başkale'de öğrenciler trafik kurallarını tiyatro oyunuyla öğreniyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkale'de öğrenciler trafik kurallarını tiyatro oyunuyla öğreniyor - Son Dakika

Başkale'de öğrenciler trafik kurallarını tiyatro oyunuyla öğreniyor

6 saat önce

Van'ın Başkale ilçesinde öğrencilere tiyatro oyunları ile trafik kuralları anlatılıyor.

Van'ın Başkale ilçesinde öğrencilere tiyatro oyunları ile trafik kuralları anlatılıyor.

Başkale Belediyesi organizesinde Kız Meslek Lisesi öğrencileri, kırsal mahallelerdeki okullarda trafik kurallarını anlatan tiyatro oyunları sahneliyor.

Bu kapsamda ilçeye 20 kilometre uzaklıktaki Erek Mahallesi İlkokulunda düzenlenen etkinliğe katılan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak'ın eşi Esra Solak, öğrencilerle yakından ilgilenerek çeşitli hediyeler verdi.

Öğrenciler, daha sonra trafik kurallarını anlatan oyunu izledi.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, öğrencileri hem eğlendirmeyi hem de trafik kurallarını öğretmeyi amaçladıklarını söyledi.

Başkale'de öğrenciler trafik kurallarını tiyatro oyunuyla öğreniyor

Başkale, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 01:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kız öğrencilerine cinsel istismarda bulunan öğretmen tutuklandı
Eşinin darp etmesinden sonra hayatını kaybeden kadının organlarının nakledildiği 3. kişi de öldü Kaza yerinden geçerken, ölen kişinin eşi olduğunu öğrendi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-İran gerilimi için açıklama: İzin vermeyeceğiz

Son Dakika Haberleri
20:07 "Uygun beslenme davranış, iletişim, motivasyon ve başarı konusunda önemli belirleyici" - Son Dakika
20:05 Galatasaray Kulübü: "Denetim kurulu görevine devam etmektedir" - Son Dakika
20:05 Hazırlık Maçı: Alanyaspor: 2 - FK Tirana: 1 - Son Dakika
20:04 Mersin bakan yardımcısı özkaldı, selde ölen öngel'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu - Son Dakika
20:04 Akıncı Üssü darbe girişimi davası - Son Dakika
18:30 Eşinin darp etmesinden sonra hayatını kaybeden kadının organlarının nakledildiği 3. kişi de öldü - Son Dakika
16:55 Kaza yerinden geçerken, ölen kişinin eşi olduğunu öğrendi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2020 20:11:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkale'de öğrenciler trafik kurallarını tiyatro oyunuyla öğreniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]