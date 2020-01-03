Başkale'de öğrencilerden mektup kardeşliği - Son Dakika
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Başkale'de öğrencilerden mektup kardeşliği

6 saat önce

Van'ın Başkale ilçesinde Merkez Başkale İlkokulu öğrencileri, kardeş okul olarak belirledikleri Kütahya'nın Şaphane İlköğretim Okulu öğrencilerine mektup yazdı.

Başkale'de öğrencilerden mektup kardeşliği, System.String[]

Van'ın Başkale ilçesinde Merkez Başkale İlkokulu öğrencileri, kardeş okul olarak belirledikleri Kütahya'nın Şaphane İlköğretim Okulu öğrencilerine mektup yazdı.

Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak'ın da eski görev yeri olan Şaphaneli öğrencilere duygularını aktaran minikler, bu etkinlikle PTT ve mektup konusunda da bilgi sahibi oldu.

Üçüncü sınıf öğrencisi İshak Bayer, daha önce kardeş okuldan aldıkları mektuplara cevap yazdıklarını söyledi.

Hiç tanımadığı kişilerle mektup sayesinde arkadaş olduklarını anlatan Bayer, mektuplaşmaya devam edeceklerini kaydetti.

Okul Müdürü Ramazan Kızıltaş da okullar arasındaki kaynaşmanın artmasını amaçladıklarını ifade etti.

Kütahya, Başkale, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 03:38 Kaynak: AA
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