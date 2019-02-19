Son Dakika Haberleri: Başkale'de Öğrencilere Kitap Desteği

Başkale'de Öğrencilere Kitap Desteği

1 saat önce

Başkale ilçesinde üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilere kitap desteğinde bulunuldu.

Başkale'de Öğrencilere Kitap Desteği, System.String[]
Başkale ilçesinde üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilere kitap desteğinde bulunuldu.

Başkale Belediyesi, ilçede sınavlara hazırlanan yaklaşık 500 öğrenciye 2 bin 300 kitap dağıttı.

Başkale İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen, üniversiteye hazırlık setlerinden oluşan kitapların dağıtım törenine katılan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, öğrencilerle sohbet ederek tavsiyelerde bulundu.

Kaymakam Solak, eğitime verdikleri desteğin süreceğini söyledi.

Öğrenciler ise desteğinden dolayı Solak'a teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 03:38 Kaynak: AA

Başkale, Güncel
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