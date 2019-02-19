Başkale'de Öğrencilere Kitap Desteği
1 saat önce
Başkale ilçesinde üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilere kitap desteğinde bulunuldu.
Başkale
ilçesinde üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilere kitap desteğinde bulunuldu.
Başkale Belediyesi, ilçede sınavlara hazırlanan yaklaşık 500 öğrenciye 2 bin 300 kitap dağıttı.
Başkale İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen, üniversiteye hazırlık setlerinden oluşan kitapların dağıtım törenine katılan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak
, öğrencilerle sohbet ederek tavsiyelerde bulundu.
Kaymakam Solak, eğitime verdikleri desteğin süreceğini söyledi.
Öğrenciler ise desteğinden dolayı Solak'a teşekkür etti.
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 03:38 Kaynak: AA
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