Başkale'de öğretmenin öğrencilere buz üstünde şınav çektirdiği iddiası - Son Dakika
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Başkale'de öğretmenin öğrencilere buz üstünde şınav çektirdiği iddiası

6 saat önce

Van'ın Başkale ilçesinde bir öğretmenin, öğrencilere buz üstünde şınav çektirdiği iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı.

Başkale'de öğretmenin öğrencilere buz üstünde şınav çektirdiği iddiası, System.String[]

Van'ın Başkale ilçesinde bir öğretmenin, öğrencilere buz üstünde şınav çektirdiği iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında Van'ın Başkale ilçesi Albayrak Ortaokulu'nda beden eğitimi öğretmeninin öğrencilere buz üstünde şınav çekme cezası verdiğine dair görüntülerin yayınlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Anılan haberde yer alan görüntülerin 27 Aralık 2017 tarihine ait olduğu tespit edilmiş olup, olayla ilgili 10 Şubat'ta Kaymakamlığımızca idari soruşturma ve Cumhuriyet Savcılığı tarafından da adli soruşturma başlatılmıştır." denildi.

Başkale, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 10:16 Kaynak: AA
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