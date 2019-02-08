Son Dakika Haberleri: Başkale'de Öğretmenlere "Robotik Kodlama" Eğitimi

Başkale'de Öğretmenlere "Robotik Kodlama" Eğitimi

1 saat önce

Başkale ilçesinde "Başkale Geleceğini Kodluyor" projesi kapsamında öğretmenlere "kodlama ve robotik eğitici eğitimi" veriliyor.

Başkale'de Öğretmenlere
Başkale ilçesinde "Başkale Geleceğini Kodluyor" projesi kapsamında öğretmenlere "kodlama ve robotik eğitici eğitimi" veriliyor.

Halk Eğitim ve Bilim Merkezi'nde düzenlenen eğitim bir hafta sürecek.

Bu eğitim ile bilişim okuryazarlığının temeli olan kodlama ile teknolojiyi daha etkin kullanan, ürün geliştirme ve problem çözme yeteneğine sahip bireylerin eğitimi amaçlanıyor.

Program kapsamında algoritma, motor sürüşleri ve sensör kullanımları öğretilerek, yeni çağın yeni teknolojilerinden biri olan 3D yazıcı teknolojisi eğitimleri veriliyor.

Eğitim sonunda öğretmenlere sertifika verilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 12:06 Kaynak: AA

Başkale, Güncel
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