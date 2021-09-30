Başkale'de okul servisleri denetlendi - Son Dakika

Başkale'de okul servisleri denetlendi

Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince taşımalı eğitimde görev alan okul servisleri denetlendi.

Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince taşımalı eğitimde görev alan okul servisleri denetlendi. Van- Hakkari kara yolu Çamlık mevkisinde kontrol noktası oluşturan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yüz yüze eğitimin başlamasıyla kırsal mahallelerden ilçe merkezine öğrenci taşıyan servisleri denetledi, sürücülere uyarılarda bulundu. Araçların belgelerini, okul taşıt levhası, dur lambasını kontrol eden ekipler, emniyet kemeri, maske ve koronavirüs kurallarına göre oturma düzeni ile dezenfektan denetimi yaptı.

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