Başkale'de okullar arası futsal turnuvası sona erdi

Van'ın Başkale ilçesinde Kaymakamlık ve Belediyenin iş birliğiyle düzenlenen ortaokullar arası voleybol turnuvası sona erdi.

Öğrenciler arasında dayanışmayı pekiştirmek için kapalı spor salonunda düzenlenen turnuvada 12 erkek ve 6 kız takımı mücadele etti.

Yaklaşık iki hafta süren turnuvada erkeklerde Yatılı Bölge Ortaokulu, kızlarda ise Sallıdere Ortaokulu şampiyon oldu.

Final maçlarını izleyen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, karşılaşmaların sonunda dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını verdi, turnuvaya katılan öğrenci, öğretmen ve maçları izlemeye gelen vatandaşlara teşekkür etti.

Karşılaşmaları, İlçe Jandarma Komutan Vekili Yarbay Bahtiyar Ekinci, İlçe Emniyet Müdür Vekili Erhan Ertem, İlçe Milli Eğitim Müdürü Veysel Bozkurt ve vatandaşlar da izledi.