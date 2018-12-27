Son Dakika Haberleri: Başkale'de Okullara Kar Tatili

Başkale'de Okullara Kar Tatili

49 dakika önce

VAN'ın Başkale ilçesinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle, eğitim-öğretime yarın ara verildiği bildirildi.

Başkale'de Okullara Kar Tatili, System.String[]
VAN'ın Başkale ilçesinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle, eğitim-öğretime yarın ara verildiği bildirildi.

Başkale ilçesinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçede bulunan ilk ve orta dereceli okulların yarın tatil edildiği duyuruldu. Ayrıca, aynı gün, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamilelerin de idari izinli sayılacağı belirtildi. - Van

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 05:37 Kaynak: DHA

Van, Başkale, Güncel
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