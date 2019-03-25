Son Dakika Haberleri: Başkale'de Okullara Kar Tatili

Başkale'de Okullara Kar Tatili

1 saat önce

VAN'ın Başkale ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle, ilk ve orta dereceli okullar bugün için bir gün süreyle tatil edildi.

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VAN'ın Başkale ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle, ilk ve orta dereceli okullar bugün için bir gün süreyle tatil edildi.

Van çevresinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Olumsuz hava muhalefeti nedeniyle Başkale ilçesinde ilk ve orta dereceli okullarda bugün için bir gün süreyle eğitim-öğretime ara verilirken, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile kadınlar da aynı gün idari izinli sayıldı. - Van

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 08:59 Kaynak: DHA

Van, Başkale, Güncel
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