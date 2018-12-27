Başkale'de Okullara Kar Tatili (2)
1 saat önce
ÇALDIRAN'DA OKULLARA KAR TATİLİVan'ın Çaldıran ilçesinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle, ilk ve orta dereceli okullarda eğitim-öğretime yarın ara verildiği bildirildi.
ÇALDIRAN'DA OKULLARA KAR TATİLİ
Van'ın Çaldıran ilçesinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle, ilk ve orta dereceli okullarda eğitim-öğretime yarın ara verildiği bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 06:33 Kaynak: DHA
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