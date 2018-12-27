Son Dakika Haberleri: Başkale'de Okullara Kar Tatili (2)

Başkale'de Okullara Kar Tatili (2)

1 saat önce

ÇALDIRAN'DA OKULLARA KAR TATİLİVan'ın Çaldıran ilçesinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle, ilk ve orta dereceli okullarda eğitim-öğretime yarın ara verildiği bildirildi.

Başkale'de Okullara Kar Tatili (2), System.String[]
ÇALDIRAN'DA OKULLARA KAR TATİLİ

Van'ın Çaldıran ilçesinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle, ilk ve orta dereceli okullarda eğitim-öğretime yarın ara verildiği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 06:33 Kaynak: DHA

Van, Çaldıran, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dalgıç Polis, Buzları Kırıp Donmak Üzere Olan Köpeği Kurtardı Konferans İçin Kolombiya'ya Giden Türk Profesörün Cesedine Ulaşıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fazıl Say'ın Davetine Cevap Verdi Hayvana İşkenceden Yakalanan Zanlı, Karakolda 2 Yıl Önce İşlediği Cinayeti İtiraf Edince Tutuklandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2018 19:55:39. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkale'de Okullara Kar Tatili (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]