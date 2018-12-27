Başkale'de Okullara Kar Tatili (3)
49 dakika önce
BAŞKALE'DE 54 YERLEŞİM BİRİMİ ULAŞIMA KAPANDIHakkari'nin Yüksekova ilçesinde, etkili olan kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar yarın için tatil edilirken, Van'ın Başkale ilçesinde ise kar nedeniyle 54 yerleşim birimi ulaşıma kapandı.
BAŞKALE'DE 54 YERLEŞİM BİRİMİ ULAŞIMA KAPANDI Hakkari
'nin Yüksekova
ilçesinde, etkili olan kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar yarın için tatil edilirken, Van
'ın Başkale
ilçesinde ise kar nedeniyle 54 yerleşim birimi ulaşıma kapandı.
Yüksekova ilçesinde öğle saatlerinden itibaren etkili olan kar nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar yarın için tatil edilirken, olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların yarın tatil edildiği Başkale ilçesinde de kar yağışı nedeniyle 29 mahalle ve 25 mezra oylu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan mahalle ve mezra yollarını açmak için çalışma başlattı. Yaşar
KAPLAN-Engin ERTÜRK/HAKKARİ-BAŞKALE,(Van)-
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 10:05 Kaynak: DHA
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