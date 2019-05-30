Başkale'de "Okuma Bayramı" etkinliği

Van
'ın Başkale
ilçesi Merkez
İlkokulunda birinci sınıf öğrencileri için "Okuma Bayramı" etkinliği düzenledi.
Okulun bahçesindeki etkinlikte konuşan Okul Müdürü
Cansın Meriç
, iyi bir insan olmanın ilk adımını atan öğrencileri tebrik etti.
Çocuklara yapılan yatırımın ülkenin geleceğine yapılan yatırım olduğunu ifade eden Meriç, "Geleceğimiz olan çocuklarımıza fırsat ve imkanlar sunulduğunda yapamayacakları hiçbir şey yoktur.
Ülkemiz yetiştirdiğimiz öğrencilerimizle daha güçlü, daha mutlu, daha uygar olacak." dedi.
Ardından öğrencilerin öğretmenlerinin desteğiyle hazırladığı gösteriler sunuldu.
Şarkıların seslendirildiği ve şiirlerin okunduğu etkinlikte, okumaya geçen öğrencilere hediyeler dağıtıldı.
Etkinliğe, Cumhuriyet Savcısı
Bünyamin Kılınç, okul müdürleri, veliler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.