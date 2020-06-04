Başkale'de patates ekimi - Son Dakika

Van'ın Başkale ilçesinde, Ziraat Odası Başkanlığının destekleriyle 3 dönüm araziye bir ton patates ekimi yapıldı.

Başkale Ziraat Odası Başkanı Rahmi Aşkan, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatları doğrultusunda ülkede ekilmemiş bir karış toprağın kalmaması prensibiyle çalışma yürüttüklerini söyledi.

Ziraat Odası olarak çiftçinin traktör ve ekipman ihtiyacını karşıladıklarını ifade eden Aşkan, şöyle konuştu:

"Gübrelerin taşınması için Başkale Belediyesi bizlere araç temin etti. Desteklerinden dolayı Kaymakamımız ve Belediye Başkan Vekilimiz sayın Asım Solak'a teşekkür ederiz. Yediğimiz ekmekte, içtiğimiz sütte, giydiğimiz kıyafette çiftçilerimizin emeği ve alın teri var. Biz de teşkilat olarak dün olduğu gibi bugün ve yarın da çiftçilerimizin her zaman yanındayız."

İlçeye bağlı Tepebaşı Mahallesi'nde çiftçilik yapan Recep Aşan'a ait 3 dönümlük arazide gübreleme işleminin ardından patates ekimi yapıldı.