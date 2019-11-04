Son Dakika Haberleri: Başkale'de PKK bombaları ve mühimmat ele geçirildi
Son Dakika Güncel Başkale'de PKK bombaları ve mühimmat ele geçirildi

Başkale'de PKK bombaları ve mühimmat ele geçirildi

7 saat önce

VAN'ın Başkale ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristlere ait el bombaları, antitank roketatar mühimmatı ve fişek ele geçirildi.

Başkale'de PKK bombaları ve mühimmat ele geçirildi, System.String[]

VAN'ın Başkale ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristlere ait el bombaları, antitank roketatar mühimmatı ve fişek ele geçirildi. Malzemeler uzman ekiplerce imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başkale ileçesinin Aydemir Mahallesine bağlı Kevçikan Mezrası kırsalında 'Kıran1 -Şehit Uzm.J.IV.Kad.Çvş. Emrah Ceylan' operasyonu düzenledi. Operasyonda, 90 el bombası, 47 antitank roketatar mühimmatı ve 7 bin 546 fişek ele geçirildi. Malzemeler uzman ekiplerce imha edilirken, bölgedeki operasyonlar sürüyor.


Başkale, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 03:07 Kaynak: DHA
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