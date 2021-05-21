İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başkale ilçesinin Yavrucak Mahallesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda arazi arama- tarama faaliyeti yapan ekipler, 60 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 1 el telsizi ve yaşam malzemesi ele geçirdi. Bölgedeki operasyonların devam ettiği öğrenildi.

VAN'ın Başkale ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK 'ya yönelik düzenlenen operasyonda, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Son Dakika › Güncel › Başkale'de PKK'ya ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi - Son Dakika

Doğumda bebekleri ölen ailenin morgdan aldığı poşetin içinden büyük bir sıçan ve muayene eldivenleri çıktı

AK Parti, Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili olarak Meclis Araştırma Komisyonu'nu tartışıyor! Karar salı günü verilecek

Bitcoin, Çin'den gelen açıklamalarla 40 bin doların altını gördü

"Beni öldürecek" diyip, eşi için koruma istemişti! O kadın sokak ortasında kurşuna dizildi