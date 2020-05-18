Başkale'de PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika

VAN'ın Başkale ilçesine bağlı Tahıl Mahallesi kırsalında, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, doçka uçaksavar silah, havan mühimmatı, el bombaları ve el yapımı patlayıcı(EYP) düzenekleri gele geçirildi. Ele geçirilen mühimmatla kontrollü bir şekilde patlatıylarak imha edildi.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başkale ilçesine bağlı Tahıl Mahallesi kırsalına terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. Dün düzenlenen "Kapan-Şehit J.Uzm.Onb. Kemal Zeren" operasyonunad yapılan arazi arama-tarama faaliyetleri sırasında 1 doçka uçaksavar silah, 1 G3 Piyade tüfeği ve bu silahlara ait bir miktar fişek, 10 havan mühimmatı, 3 el bombası, 3 EYP düzeneği, 2 silah üstü termal dürbün, 2 el dürbünü, 200 kilogram amonyum nitrat, çok sayıda örgütsel doküman ve örgütsel kıyafet ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlar ise sürüyor.