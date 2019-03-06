Son Dakika Haberleri: Başkale'de "Proje Döngüsü Yönetimi ve Proje Hazırlama" Eğitimi

Başkale'de "Proje Döngüsü Yönetimi ve Proje Hazırlama" Eğitimi

17 dakika önce

Başkale Kaymakamlığı ve Belediyesince, "Başkale Proje ile Gelişiyor" Projesi kapsamında kamu personeline yönelik "Proje döngüsü yönetimi ve proje hazırlama" eğitimi verildi.

Başkale'de
Başkale Kaymakamlığı ve Belediyesince, "Başkale Proje ile Gelişiyor" Projesi kapsamında kamu personeline yönelik "Proje döngüsü yönetimi ve proje hazırlama" eğitimi verildi.

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) Teknik Destek Programı çerçevesinde Tepebaşı İmam Hatip Konferans Salonu'nda düzenlen programda konuşan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, projenin önemine değindi.

Bu eğitimin ilçeye katkı sağlayacağını belirten Solak, "Kamu kurumlarımızda çalışan personellerimize proje yazma ve yönetme kapasitelerine katkı sağlamak amacıyla böyle bir eğitim düzenledik. DAKA iş birliği ile düzenlediğimiz bu eğitim ile ilçemizin gelişmesi ve kalkınması anlamında hayata geçirilecek projelerin de artacağına inancımız tamdır." diye konuştu.

Programda personele proje hazırlama eğitiminin aşamaları, amacı, yararları, prensipleri ve ilkeleri konusunda eğitim verildi.

Eğitimin 5 gün süreceği ve bunun sonunda katılımcılara belge verileceği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 01:19 Kaynak: AA

Tepebaşı, Başkale, Güncel
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