Başkale'de Proje Yazma Eğitimi Sertifika Töreni
58 dakika önce
Başkale ilçesinde "Başkale Proje ile Gelişiyor" projesi kapsamında, "Proje döngüsü yönetimi ve proje hazırlama" eğitimine katılan kursiyerler törenle sertifikalarını aldı.
Başkale
ilçesinde "Başkale Proje ile Gelişiyor" projesi kapsamında, "Proje döngüsü yönetimi ve proje hazırlama" eğitimine katılan kursiyerler törenle sertifikalarını aldı. Kaymakamlık
ve Belediye tarafından Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) desteğiyle "Proje döngüsü yönetimi ve proje hazırlama eğitimi" tamamlandı.
Başkale Halk Eğitimi Merkezinde açılan kurs 5 gün sürdü.
Eğitimi başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları törenle verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 05:17 Kaynak: AA
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