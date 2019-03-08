Son Dakika Haberleri: Başkale'de Proje Yazma Eğitimi Sertifika Töreni

Başkale'de Proje Yazma Eğitimi Sertifika Töreni

58 dakika önce

Başkale ilçesinde "Başkale Proje ile Gelişiyor" projesi kapsamında, "Proje döngüsü yönetimi ve proje hazırlama" eğitimine katılan kursiyerler törenle sertifikalarını aldı.

Başkale'de Proje Yazma Eğitimi Sertifika Töreni, System.String[]
Başkale ilçesinde "Başkale Proje ile Gelişiyor" projesi kapsamında, "Proje döngüsü yönetimi ve proje hazırlama" eğitimine katılan kursiyerler törenle sertifikalarını aldı.


Kaymakamlık ve Belediye tarafından Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) desteğiyle "Proje döngüsü yönetimi ve proje hazırlama eğitimi" tamamlandı.

Başkale Halk Eğitimi Merkezinde açılan kurs 5 gün sürdü.

Eğitimi başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları törenle verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 05:17 Kaynak: AA

Kaymakamlık, Başkale, Güncel
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