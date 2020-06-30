Başkale'de sağanak sele neden oldu - Son Dakika

Çiftçilikle geçimini sağladığını söyleyen Koç, "Bugün sel arazimi vurdu. Yaklaşık 50 dönüm arazim zarar gördü. Tarlada yonca yetiştiriyorum. Küçükbaş hayvanlar için ot alacak param yok. Bize yardım yapılmasını istiyoruz." dedi.

İlçede öğle saatlerinde başlayan sağanak, kırsal mahallelerde sele neden oldu. Derelerin taşması sonucu ekimi tamamlanan tarım arazileri su altında kaldı.

Van 'ın Başkale ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle tarım arazileri su altında kaldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Asırlık kız kardeşler, uzun yaşamlarının sırrını paylaştı: Tarhana, buğday çorbası ve bulgur aşı

Esra Albayrak'la ilgili ahlaksız paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüyor! Tüm kesimlerden destek mesajı geldi