Annesi kaybolan yavru köpeklere belediye ekipleri sahip çıktı - Son Dakika

VAN'ın Başkale ilçesinde anneleri kaybolan sahipsiz 2 yavru köpeğe, belediye ekipleri sahip çıktı.

Başkale Belediyesi zabıta ekipleri, Çaldıran Mahallesi'ndeki bir okulun bahçesinde bulunan yavru 2 köpeğe sahip çıktı. Annelerinin kaybolduğu belirlenen köpekler, sağlık kontrollerinin yapılması için Van Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım Evi'ne gönderildi.Zabıta ekipleri, köpekleri görüp kendilerine bilgi veren vatandaşa teşekkür ederek, "Yavru köpekleri, belediye aracıyla bulunduğu yerden aldık. Ardından da tedavileri için belediyemizin hayvan bakım evine gönderdik "dediler.

- Başkalevan